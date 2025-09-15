Kırklareli'nde Gıda Denetimi: Tarih Geçmiş Ürünler İmha Edildi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı gıda denetiminde, tüketim tarihi geçmiş 30 kilogram et ile 21 litre süt ve süt ürünü imha edildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, gıda üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yapılan işletmelerine denetim yaptı. Gerçekleşen denetimde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen şartları ve muhafaza şartları kontrol edildi. Denetimde son tüketim tarihinin geçtiği ve bozulduğu belirlenen 30 kilogram et ve et ürünü ile 21 litre süt ve süt ürü ele geçirildi. El konulan ürünler imha edilirken İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, güvenli gıda için denetimlerin gece gündüz devam ettiğini söyledi. - KIRKLARELİ