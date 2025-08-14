Kırklareli'nde Balıkçı Barınakları İçin Çözüm Toplantısı Yapıldı

Kırklareli'de "İlimizdeki Balıkçı Barınaklarının Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Demirköy ilçesine bağlı İğneada Longoz Ormanları Milli Parklar Şefliği Toplantı Salonu'nda Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıya Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdür Yardımcısı Murat Şen, Kırklareli İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster ile ilgili kurum ve kuruluş yetkilileri katılım sağladı.

Toplantıda, faaliyet gösteren balıkçı barınaklarının mevcut durumu, karşılaşılan yapısal ve idari sorunlar, güvenlik önlemleri, altyapı eksiklikleri ile çözüm önerileri detaylı olarak ele alındı. Ayrıca barınakların sürdürülebilir ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik yapılabilecek iyileştirme çalışmaları değerlendirildi.

Balıkçı barınaklarının bölge ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çeken Vali Uğur Turan, bu alanlarda hizmet kalitesinin artırılması ve balıkçıların yaşamlarını kolaylaştıracak adımların kararlılıkla atılması gerektiğini vurguladı. - KIRKLARELİ