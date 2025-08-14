Kırklareli'nde Balıkçı Barınakları İçin Çözüm Toplantısı Yapıldı

Kırklareli'nde Balıkçı Barınakları İçin Çözüm Toplantısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'de düzenlenen toplantıda balıkçı barınaklarının sorunları ele alındı. Vali Uğur Turan başkanlığındaki toplantıya çeşitli kurum temsilcileri katıldı ve barınakların sürdürülebilirliğine yönelik öneriler değerlendirildi.

Kırklareli'de "İlimizdeki Balıkçı Barınaklarının Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Demirköy ilçesine bağlı İğneada Longoz Ormanları Milli Parklar Şefliği Toplantı Salonu'nda Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıya Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdür Yardımcısı Murat Şen, Kırklareli İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster ile ilgili kurum ve kuruluş yetkilileri katılım sağladı.

Toplantıda, faaliyet gösteren balıkçı barınaklarının mevcut durumu, karşılaşılan yapısal ve idari sorunlar, güvenlik önlemleri, altyapı eksiklikleri ile çözüm önerileri detaylı olarak ele alındı. Ayrıca barınakların sürdürülebilir ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik yapılabilecek iyileştirme çalışmaları değerlendirildi.

Balıkçı barınaklarının bölge ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çeken Vali Uğur Turan, bu alanlarda hizmet kalitesinin artırılması ve balıkçıların yaşamlarını kolaylaştıracak adımların kararlılıkla atılması gerektiğini vurguladı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti

Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
'Hediyem olacak, saat 12'yi bekleyin' diyen Özgür Özel'den bomba iddia

"Hediyem olacak, saat 12'yi bekleyin" diyen Özel'den bomba iddia
Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı

Özgür Özel'in konuşması bitmeden savcılık düğmeye bastı
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı

26 ilde yapılan seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu'nu zora sokacak mahkeme kayıtları

'Topuklu efe'yi zora sokacak mahkeme kayıtları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.