Kırklareli'nde sorgum-sudanotu melezi tohumları üreticilere dağıtıldı

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Kırklareli'nde sorgum-sudanotu melezi üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla 22 üreticiye tohum dağıtımı yapıldı.

Bakanlık Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde Kırklareli'nde tarımsal üretimde çeşitliliği artırmaya yönelik yeni bir uygulama hayata geçirildi. Sorgum-sudanotu melezi üretiminin yaygınlaştırılması projesi kapsamında il genelinde 7 ilçede faaliyet gösteren toplam 22 üreticiye tohum teslimi gerçekleştirildi.

Toplam 400 dekar üretim alanında değerlendirilmek üzere planlanan çalışmada, yüzde yetmiş beş Bakanlık hibesi ve yüzde yirmi beş çiftçi katkısı ile temin edilen 400 kilogram sorgum-sudanotu melezi tohumu toprakla buluşturulacak.

Sahada görev yapan teknik personellerin üretim sürecinin her aşamasında çiftçilere rehberlik edeceği belirtilirken, projeyle birlikte hem yem bitkisi üretiminde verimliliğin artırılması hem de tarımsal üretim deseninin güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Tarımsal üretimi geliştirmeye yönelik çalışmaların kesintisiz şekilde sürdüğü kaydedildi. - KIRKLARELİ

