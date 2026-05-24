43 ilin geçiş noktasında bayram hareketliliği devam ediyor

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de, bayram tatilinin ikinci gününde de trafik hareketliliği devam ediyor.

Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde, ulaşımda 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de trafik hareketliliği devam ediyor. 9 günlük bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yolculuğu sürerken, Ankara-Samsun D200 kara yolu güzergahında trafiğin akıcı şekilde ilerlediği görüldü. Kırıkkale-Ankara kara yolunun Yahşihan ilçesi istikametinde ise bazı noktalarda araç yoğunluğu gözlemlendi.

Ana güzergahlarda trafik akışı genel olarak kontrollü şekilde sağlanırken, ekipler de ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede tedbirlerini aldı. Bayram tatili süresince Kırıkkale'deki ana arterlerde hareketliliğin devam etmesi bekleniyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı