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Kırıkkale'de ambulansla oy kullanacak yaşlı vatandaşlar seçim merkezlerine taşındı

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Kırıkkale'de ambulansla oy kullanacağı okula getirilen 77 yaşındaki Nuriye Aydoğdu, "Geldiler beni aldılar, devletimizden Allah razı olsun" dedi.

Kırıkkale'de Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden Nuriye Aydoğdu (77), sağlık personeli tarafından evinden alınarak oy kullanacağı okula ambulansla getirildi. Aydoğdu, sandığının bulunduğu kata sağlık personeli ve görevliler tarafından sandığının bulunduğu kata çıkarıldı. Oyunu kullanan Aydoğdu, ambulansla yeniden evine bırakıldı. Aydoğdu, "Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. Allah kolaylıklar versin. Geldiler beni aldılar, devletimizden Allah razı olsun" dedi.

Kent merkezinde ve ilçelerde de bazı vatandaşlar, ambulanslarla oy kullanacakları okullara ambulanslarla getirildi. Engelli ve yürümekte güçlük çeken bazı vatandaşlar, sağlık görevlilerinin yardımıyla da oy sandığının bulunduğu kata çıkarılarak oyunu kullandı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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