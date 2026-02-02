Haberler

Yozgat'ta Yaşayan Kırgız Türkü Kadınlar Halı Dokuyup Ev Ekonomilerine Katkı Sağlıyor

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde yaşayan Kırgız Türkü kadınlar, geleneklerini yaşatırken halı dokuyarak aile bütçelerine destek oluyor. 1982 yılında Türkiye'ye göç eden Kırgız Türkleri, kültürel miraslarını halı dokuma sanatında sürdürüyor.

Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde yaşamlarını sürdüren Kırgız Türkü kadınlar halılar dokuyup, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç etmek zorunda kalan ve 1982 yılında Türkiye'ye gelen Kırgız Türkleri, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde kültürlerini yaşatmaya devam ediyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKI) tarafından ilçeye yaptırılan konutlarda ikamet eden Kırgız Türkü 40 aile, gelenek ve göreneklerini yaşatırken, Kırgızlı kadınlar da sipariş üzerine dokudukları halılar sayesinde elde ettikleri gelirle aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Kış aylarında genç kızların eğitim öğretimleri nedeniyle ilçeden ayrıldıkları için halı dokuma tezgahları ev kadınlarına kalıyor. Usta öğretici gözetiminde halı dokuyarak gelir elde eden Kırgız Türkü kadınların sayısı yaz döneminde artıyor.

Usta öğretici Hatice Bildirici, kış nedeniyle sadece 6 kursiyerin bulunduğunu, gençlerin eğitim için gitmeleri nedeniyle kursun boşaldığını söyledi. Bildirici, "Burada Hereke halısının bir alt tabakası olan halı çeşidini dokuyoruz, Hereke halısına yakın. Özel bir şirkete yapıyoruz. Onlar öğrencilerin el emeklerini veriyorlar. İp, tezgah, her şey onlara ait. Onlara teslim ediyoruz. Usta olursan 1,5-2 ayda bir halı çıkabiliyor büyük, 170'e 230. 15 günde bitiyor 80'e 120 olan halı. Bunlar da 1,5 ayda bitiyor, orta boy 120'ye 180" dedi.

Yenifakılı Kırgızlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Gencekul Timur da, "Buradaki halı kursumuz devamlı faal olarak hizmet görmektedir. Buradaki ablalarımız her gün gelip burada halı dokuyarak aile geçimine katkı sağlamaktadır. Bizim halı dokuma, kilim dokuma daha eskiden beri, Pamir yaylasından beri aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla devam etmektedir. Anneleri, kızlarına devamlı halı dokumayı öğretmektedirler" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
