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Kınıkspor, Taraftar Desteğiyle Kritik Galibiyet Aldı

Kınıkspor, Taraftar Desteğiyle Kritik Galibiyet Aldı
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Bilecik 2. Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Kınıkspor, Kandillispor'u 3-2 mağlup ederek 3 puan kazandı. Takım, maç boyunca gösterdiği üstün performansla zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Bilecik 2. Amatör Lig temsilcisi Kınıkspor'dan taraftarı önünde kritik bir galibiyete imza attı.

Bilecik 2. Amatör Lig B Grubu'nun 3'üncü haftasında heyecan dolu bir karşılaşma yaşandı. Kendi sahasında Kandillispor'u konuk eden Kınıkspor, zorlu geçen mücadeleden 3-2 galip ayrılarak hanesine 3 puan daha yazdırdı. Pazaryeri İlçe Stadyumu'nda oynanan maçta taraftarının da büyük desteğini arkasına alan Kınıkspor, maç boyunca üstün bir performans sergiledi. Geriye düşmesine rağmen pes etmeyen mor-beyazlılar, attığı kritik gollerle karşılaşmayı lehine çevirmeyi başardı. Bu galibiyetle puanını 6'ya yükselten Kınıkspor, zirve yarışında iddiasını ortaya koyarken, gelecek hafta oynayacağı Bozüyük deplasmanındaki Güneşspor mücadelesi için moral depoladı.

Takımın teknik heyeti ve oyuncular, galibiyet sonrası taraftarlarla sevincini paylaşırken, önümüzdeki haftalara daha kararlı bir şekilde hazırlanacaklarını belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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