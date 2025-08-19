Kilis'te Yemeni Geleneği: Ahmet Özuslu'nun Sağlıklı Ayakkabıları

Kilis'te 45 yıldır yemeni üreten Ahmet Özuslu, doğal deriden yapılan yemenilerin sağlıklı olduğu ve serin tuttuğu için yaz mevsiminde tercih edildiğini söyledi.

Kilis'te 45 yıldır yemeni üretimi yapan Ahmet Özuslu, mesleği babasından öğrendiğini belirterek, doğal deriden yapılan yemenilerin sağlık açısından birçok faydası bulunduğunu belirtti.

"Sağlık açısından çok tercih edilen bir ayakkabıdır"

Çocuk yaşlarda başladığı mesleğini aralıksız sürdürdüğünü belirten, Özuslu, "Bu meslekte en çok yaptığımız ürünler yazın giyilir. Nisan ayında başlar, kasıma kadar devam eder. Çünkü altı doğal deri olduğundan dolayı çabuk çekme özelliği vardır. Uzun süre giyildiğinde su emer ama doğal olduğundan dolayı vücudun elektriğini toprağa verir. İçinde kimyasal boya yoktur. İç tabanı ve dış tabanı birbirini tamamlar. Bu sayede mantar, romatizma ve kaşıntı gibi rahatsızlıklara da iyi gelir. Sağlık açısından çok tercih edilen bir ayakkabıdır" dedi.

"Ustaların yaptığı yemenilerin rahatlığını ve serinliğini bulamıyoruz"

Yemeni almaya gelen vatandaşlardan İlhan Kilimci ise bu geleneğin yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kilis'imizin tarihe dayanan bu sanatını devam ettiren ustama teşekkür ediyorum. Biz birçok ünlü markayı giymemize rağmen ustaların yaptığı yemenilerin rahatlığını ve serinliğini bulamıyoruz. Normal bir ayakkabı ile kıyaslanamaz. Ayrıca çocuklarımıza da bu kültürü öğretip yaşatmamız gerek" diye konuştu. - KİLİS