Kilis'te 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Tüm yurtta olduğu gibi Kilis'te de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Kilis Valiliği koordinesinde düzenlenen tören, Kilis 7 Aralık Stadyumu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç, "Türk milletinin 'Ya istiklal ya ölüm' düşüncesiyle başlattığı Kurtuluş Mücadelesi'nin yıl dönümünde bir arada olmanın gururunu yaşıyoruz. 19 Mayıs, her türlü zorluğu Türk olmanın verdiği iman kuvvetiyle aşan milletimizin gücünü tüm dünyaya tanıttığı, hürriyet ve istiklal meşalesinin Samsun'da yakıldığı gündür. Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak tarihin akışına yön verdiği sürecin başlangıcıdır" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Milli Mücadele'nin önemine vurgu yapılırken, öğrenciler tarafından şiirler okundu, jimnastik, halk oyunu ve tekvando gösterileri sunuldu. Öte yandan program sonu Kilis Valisi Tahir Şahin ile Kilis Bağımsız Milletvekili Mustafa Demir'in masa tenisi oynaması oldu.

Törene Kilis Valisi Tahir Şahin, Garnizon Komutanı Ersin Özbalcı, Kilis Bağımsız Milletvekili Mustafa Demir, İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun'un yanı sıra birçok protokol üyesİ ve vatandaşlar katıldı. - KİLİS