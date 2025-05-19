Kilis'te 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kilis'te 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç, Kurtuluş Mücadelesi'nin yıl dönümünde birlik mesajı verdi. Öğrencilerin çeşitli gösteriler sunduğu etkinlikte Kilis Valisi ve milletvekilleri de yer aldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Kilis'te de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Kilis Valiliği koordinesinde düzenlenen tören, Kilis 7 Aralık Stadyumu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç, "Türk milletinin 'Ya istiklal ya ölüm' düşüncesiyle başlattığı Kurtuluş Mücadelesi'nin yıl dönümünde bir arada olmanın gururunu yaşıyoruz. 19 Mayıs, her türlü zorluğu Türk olmanın verdiği iman kuvvetiyle aşan milletimizin gücünü tüm dünyaya tanıttığı, hürriyet ve istiklal meşalesinin Samsun'da yakıldığı gündür. Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak tarihin akışına yön verdiği sürecin başlangıcıdır" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Milli Mücadele'nin önemine vurgu yapılırken, öğrenciler tarafından şiirler okundu, jimnastik, halk oyunu ve tekvando gösterileri sunuldu. Öte yandan program sonu Kilis Valisi Tahir Şahin ile Kilis Bağımsız Milletvekili Mustafa Demir'in masa tenisi oynaması oldu.

Törene Kilis Valisi Tahir Şahin, Garnizon Komutanı Ersin Özbalcı, Kilis Bağımsız Milletvekili Mustafa Demir, İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun'un yanı sıra birçok protokol üyesİ ve vatandaşlar katıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı! İlk ziyaret DEVA'ya

Öcalan ile görüşme sonrası DEM Parti'den yeni hamle
Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü

19 Mayıs'ta görkemli kutlama! Yürüyüş yapılan nokta hayli manidar
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı

Akaryakıt istasyonundaki olay gasp değilmiş! İşin aslı ortaya çıktı
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo

Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehirspor taraftarlarından Galatasaraylıların şampiyonluk kutlamalarına engel

Galatasaray'ın şampiyonluğu bir ilimizi karıştırdı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Maydonoz Döner'in 6 şubesinden FETÖ'ye 7,6 milyon lira

Maydonoz Döner'le ilgili olay rapor! Aktarılan para dudak uçuklattı
Büyük buluşma gerçekleşti! Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada

Büyük buluşma gerçekleşti! Osimhen'e söyledikleri gündem oldu
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi

2 kardeşi silahla vurdu! Polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı
Fenerbahçeliler çıldırdı! Takımın yıldız ismi Galatasaray'ı takip etti

Fenerbahçeli yıldız futbolcu şampiyon Galatasaray'ı takip etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.