Kayseri Gazeteciler Cemiyeti yönetiminde görev dağılımı yapıldı - Haberler

Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin (KGC) yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

KGC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Metin Kösedağ başkanlığındaki yönetimde Canan Bayram ve Orhan Canbulatel başkan vekilli, Kürşat Açıkgöz, Mustafa Duran ve Erkinbeğ Uygurtürk başkan yardımcısı olarak görev aldı.

Muhasip üyeliğe Demet Öztürk, genel sekreterliğe Mustafa Gürbüz ve genel sekreter yardımcılığına ise Salih Karakuzu getirildi.

Ahmet Şan tesislerden, Rifat Kural üyelerden, Emre Şapçı sosyal faaliyetlerden, Ali Altuntaş ise kültürel faaliyetlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak belirlendi.

Sabahattin Sürmen'in başkanlığındaki denetim kurulunda ise Duygu Uludaşdemir başkan yardımcısı, Zafer Kara, Hakan Çiftçi ve Refik Yıldırım üye olarak görev aldı.

KGC Başkanı Metin Kösedağ, zor bir görevi devraldıklarının farkında olduklarını belirtti.

Her zaman üyelerinin yanında olmaya özen göstereceklerini ifade eden Kösedağ, bundan sonra özellikle sosyal projelere ağırlık vereceklerini vurguladı.