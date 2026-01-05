Haberler

Kesk Tunceli: 2026'yı Emeğiyle Geçinenler İçin Bir Yıkım Yılına Çevirmek İstiyorlar

KESK Tunceli Şubeler Platformu, 2025 yılının emekliler ve aileler için ağır bir yoksullaşma yılı olduğunu belirtti. Enflasyon verileri ve maaş artışlarının yetersizliği vurgulandı.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - KESK Tunceli Şubeler Platformu tarafından yapılan açıklamada, "2024 yılını Emekli Yılı ilan ettiler ama emeklileri kuru ekmeğe muhtaç hale getirdiler. 2025'i Aile Yılı ilan ettiler, milyonlarca aileyi açlığa mahküm ettiler. 2026'yı ise emeğiyle geçinenler için bir yıkım yılına çevirmek istiyorlar" denildi.

KESK Tunceli Şubeler Platformu, açıklanan enflasyon verilerine ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamayı platform adına BES Şube Başkanı Sinan Ulu okudu. Açıklamada, 2025'in emekçiler açısından ağır bir yoksullaşma yılı olduğunu vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Gözümüzü iğneden ipliğe her şeye yapılan zam fırtınası ile açtığımız bir yılı, 2025 yılını geride bıraktık. Yıllardır devam eden yoksullaştırma politikalarından 4 milyon kamu emekçisi ve 2,5 milyon kamu emeklisi olarak bizler de payımıza düşeni aldık. Maaşlarımız her ay gittikçe erirken yoksulluğumuz günden güne arttı. 2025'i geride bıraktık ama sorunlarımız artarak devam ediyor.

"Maaş artışlarımızı TÜİK'in bu sahte verileri ile sınırladılar"

Ülkeyi yönetenler, çarşıda pazarda yaşadığımız gerçek enflasyonun yarısına bile denk gelmeyen suni verileri resmi enflasyon olarak açıkladılar. Maaş artışlarımızı TÜİK'in bu sahte verileri ile sınırladılar. TÜİK'e göre aralık ayı enflasyonu yüzde 0,89, yıllık enflasyon yüzde 30,89, son altı aylık enflasyon yüzde 12,19, kira artışlarında esas alınan 12 aylık ortalama enflasyon ise yüzde 34,88 olmuştur. ENAG'a göre ise aylık enflasyon yüzde 2,11, yıllık enflasyon yüzde 56,14 artmıştır."

Açıklamada, asgari ücret artışının TÜİK enflasyonunun dahi altında kaldığına dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"Asgari ücreti 10 gün önce yüzde 27 artırarak açlık sınırının altında tuttular. TÜİK'in sahte verilerine göre bile her asgari ücretlinin yılda iki aylık ücretine el konulmuştur. Bizler 2026 yılına maaşlarımızda ortalama yüzde 12,5 artış ile başlarken toplu taşıma ücretlerine yüzde 35, sağlıkta katılım paylarına ve muayene ücretlerine yüzde 30, köprü ve otoyol geçişlerine ortalama yüzde 22, MTV ve damga vergisine yüzde 19 zam yapılmıştır. Kontrat süresi dolanların kirası ise ocak ayından itibaren yüzde 34,88 artacaktır. 2024 yılını Emekli Yılı ilan ettiler ama emeklileri kuru ekmeğe muhtaç hale getirdiler. 2025'i Aile Yılı ilan ettiler, milyonlarca aileyi açlığa mahküm ettiler. 2026'yı ise emeğiyle geçinenler için bir yıkım yılına çevirmek istiyorlar."

Kaynak: ANKA / Yerel
