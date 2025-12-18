Kesk Malatya Şubeler Platformu: Ürettiğimiz Kaynakları Sermayaya Aktarmayı Hedefleyen Bütçeyi Kabul Etmiyoruz

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - KESK Malatya Şubeler Platformu, "sermayeye değil halka bütçe" talebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binası önünde açıklama yaptı. Platform adına konuşan Vedat Eren, "Ürettiğimiz kaynakları, ödediğimiz vergileri sermayeye, patronlara, beşli çetelere, saraylara aktarmayı hedefleyen, tüm yükü bize yıkan bu bütçeyi kabul etmiyoruz" dedi.

KESK Malatya Şubeler Platformu, Malatya SGK önünde açıklama yaptı. Platform adına konuşan Vedat Eren, Meclis'te 2026 yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin görüşüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Ekonomik krizler ve gelir adaletsizliği geçici bir durum olmaktan çıkmıştır. İktidarlar eliyle bilinçli olarak sürdürülen bir yoksullaştırma düzeninin temel araçları haline getirilmiştir. Yüksek enflasyon, düşük ücretler ve güvencesizlik sarmalına alınan milyonlar açlık sınırının altına itilmiş, yoksulluk ve adaletsizlik normalleştirilmiştir. Yoksulluk, açlık, sefalet ve güvencesizlik adım adım sadece ekonomik değil, siyasal bir kontrol aracına dönüştürülmüştür. Sonuç itibarıyla geldiğimiz yer, ana gövdesini emeğiyle geçinenlerin oluşturduğu ülkenin ezici çoğunluğunun üzerine düşürülen karanlığın giderek koyulaştığı bir yerdir.

"İktidar hamaset nutukları atıyor"

Tüm bunlara rağmen iktidar sözcüleri adeta bozuk bir plak gibi aynı hamaset nutuklarını atmaya devam ediyor. Ne diyorlar? 'İşçimizi, memurumuzu, emeklimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz' diyorlar. Ne diyorlar? 'Bütçeden aslan payını eğitime, sağlığa ayırdık' diyorlar. Ne diyorlar? 'Biz halktan yana bir iktidarız' diyorlar. Oysa bir iktidarın gerçekten kimden yana olduğunu anlamanın en kısa yolu yaptığı bütçeye bakmaktır. Bu bütçe teklifinde kamu emekçileri yok. İşçiler, emekliler, asgari ücretliler, kadınlar, gençler, öğrenciler yok. Engelliler, çiftçiler, küçük üreticiler, köylüler yok. Bu bütçe teklifinde istihdama, kamu hizmetlerine kaynak yok."

"Kaynakları sermayeye aktaran bütçeyi kabul etmiyoruz"

Kaynakları sermayeye aktaran bütçeyi kabul etmediklerini belirten Eren, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ürettiğimiz kaynakları, ödediğimiz vergileri sermayeye, patronlara, beşli çetelere, saraylara aktarmayı hedefleyen, tüm yükü bize yıkan bu bütçeyi kabul etmiyoruz. Sadece kendimiz için değil, herkes için gündüzleri işsiz kalınmayan, geceleri aç yatılmayan bir ülke istiyoruz. Çocuklarımızın ve öğrencilerimizin hayatlarının MESEM cehennemi ile karartılmadığı bir ülke istiyoruz. İnsanca yaşamaya yetecek ücret, vergide ve gelirde adalet istiyoruz. Vergilerimizin eğitime, sağlığa, adalete, barışa ve demokrasiye harcandığı bir ülke istiyoruz."