Kesk'ten 2026 Bütçesine Tepki: Ülkeyi Yönetenler Daha Fazla Yoksulluk Daha Fazla Sefalet Teklif Ediyorlar

(İZMİR) – KESK İzmir Şubeler Platformu Sözcüsü Nihat Filiz, TBMM'de görüşülen 2026 Bütçe Teklifi'nin emekçileri yok saydığını belirterek, vergi yükünün halka yıkıldığını, kaynakların ise sermaye aktarıldığını savundu.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubeler Platformu, "Emekçiler Bu Bütçeyi Kabul Etmiyor" başlığıyla Konak YKM önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı KESK İzmir Şubeler Platformu Sözcüsü Nihat Filiz okudu.

TBMM'de görüşülen bütçe teklifinin emekçilerin ve halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu belirten Filiz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mecliste günlerdir hepimizin hayatını doğrudan ilgilendiren bütçe yasa teklifi görüşülüyor. Hiçbir iktidar, hiçbir hükümet 'biz halkı, emekçileri düşünmüyoruz' demez. 'Toplumun en geniş kesiminin hak ve çıkarlarını gözetmiyoruz' demez. Hele hele 'sadece bir avuç zenginin, patronun, yandaşın çıkarlarını esas alıyoruz' hiç demez. Tam tersine sürekli olarak aynı nakaratı tekrarlar. 'Biz halktan, emekten, işçiden, memurdan, kadınlardan, gençlerden yana olan, onların hak ve çıkarlarını gözeten bir iktidarız, hükümetiz' der. Bu ülkenin yurttaşları, emekçileri olarak bu sözlerin hepimize çok tanıdık geldiğini biliyoruz. Çünkü yıllardır bu sözlerle oyalanıyoruz.

"Bütçe, iktidarın ülkenin kaynaklarını nerelere harcayacağını turnusol kağıdı gibi gösteren belgelerdir"

Geldiğimiz yerde ekonomik krizler, gelir adaletsizliği geçici bir durum olmaktan çıkmıştır. İktidarlar eliyle bilinçli olarak sürdürülen bir yoksullaştırma düzenin temel araçları haline getirilmiştir. Yüksek enflasyon, düşük ücretler ve güvencesizlik sarmalına alınan milyonlar açlık sınırının altına itilmiş, yoksulluk ve adaletsizlik normalleştirilmiştir. Yoksulluk, açlık, sefalet, güvencesizlik adım adım sadece ekonomik değil siyasal bir kontrol aracına dönüştürülmüştür. Emeğin, yurttaşların en temel haklarını hedef alan tüm saldırılar demokrasinin, hukukun tamamen rafa kaldırılmak istendiği, halk iradesinin yok sayıldığı otoriter rejim ile tahkim edilmiştir. Sonuç itibarıyla geldiğimiz yer, ana gövdesini emeği ile geçinenlerin oluşturduğu ülkenin ezici çoğunluğunun üzerine düşürülen karanlığın gittikçe koyulaştığı bir yerdir.

Tüm bunlara rağmen iktidar sözcüleri adeta bozuk bir plak gibi aynı hamaset nutuklarını atmaya devam ediyor. 'İşçimizi, memurumuzu, emeklimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz' diyorlar. 'Bütçeden aslan payını eğitime, sağlığa ayırdık' diyorlar. 'Biz halktan yana bir iktidarız' diyorlar. Oysa bir iktidarın gerçekten kimden yana olduğunu anlamanın en kısa yolu yaptığı bütçeye bakmaktır. Çünkü bütçeler, bir iktidarın ülkenin kaynaklarını nerelere harcayacağını ve tercihini kimden yana kullandığını tüm açıklığıyla bir turnusol kağıdı olduğunu gösteren belgelerdir.

'Tüm vergi yükünü emeği ile geçinenlere, halka yıkacağız diyorlar.' Hiç yüzleri kızarmadan diyorlar ki: 'Sizden toplayacağımız her 100 TL verginin sadece 4 TL'sini yoksullukla mücadeleye, 3 TL'sini istihdama, 3 TL'sini tarıma, 2 TL 80 kuruşunu hukuk ve adalete ayıracağız. Araştırma ve geliştirmeye 62 kuruş, bağımlılıkla mücadeleye 11 kuruş, kadının güçlenmesi programlarına 6 kuruş ayıracağız' diyorlar. İşin özü ülkeyi yönetenler bu bütçe teklifi ile bizlere daha fazla yoksulluk, daha fazla işsizlik daha fazla sefalet teklif ediyorlar.

"Gündüzleri işsiz kalınmayan, geceleri aç yatılmayan bir ülke istiyoruz"

Bu bütçe teklifinde kamu emekçileri yok. İşçiler, emekliler, asgari ücretliler, kadınlar, gençler, öğrenciler yok. Engeliler, çiftçiler, küçük üreticiler, köylüler yok. Bu bütçe teklifinde istihdama, kamu hizmetlerine kaynak yok. Ürettiğimiz kaynakları, ödediğimiz vergileri sermayeye, patronlara, beşli çetelere, saraylara aktarmayı hedefleyen, tüm yükü bize yıkan bu bütçeyi kabul etmiyoruz. Sadece kendimiz için değil, herkes için; gündüzleri işsiz kalınmayan, geceleri aç yatılmayan bir ülke istiyoruz. Çocuklarımızın, öğrencilerimizin hayatlarının MESEM cehennemi ile karartılmadığı bir ülke istiyoruz. İnsanca bir yaşam, güvenceli bir iş, güvenli gelecek istiyoruz. Halktan, emekten, eşitlikten, adaletten yana bir bütçe istiyoruz. İnsanca yaşamaya yetecek ücret, vergide ve gelirde adalet istiyoruz. Vergilerimizin eğitime, sağlığa, adalete, barışa ve demokrasiye harcandığı bir ülke istiyoruz. Emekçiler için, halk için aydınlık o günleri daha da yakınlaştırmak için Halk İçin Bütçe, Demokratik Türkiye mücadelemizi kararlıkla sürdüreceğiz."