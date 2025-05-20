Kemaliye'de 19 Mayıs Coşkusu: Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü Düzenlendi

Kemaliye'de 19 Mayıs Coşkusu: Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü Düzenlendi
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinlikler, öğrencilerin katılımıyla tekne turu ile devam etti.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı kutlama programı çerçevesinde Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla coşku içinde gerçekleştirildi.

Öte yandan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında; öğrencilerin yoğun katılımıyla ilçenin doğal tarihi güzelliklerini paylaşmak adına tekne turu düzenlendi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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