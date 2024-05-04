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Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Küçükbaş Hayvanlarda Küpeleme ve Aşılama Çalışmalarını Sürdürüyor

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Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı teknik ekipleri, küçükbaş hayvanlarda küpeleme ve aşılama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, hayvan sağlığı ve refahını korumak amacıyla çiftçilere ve Erzincan'a katma değer sağlamak için yayla yayla, mera mera gezerek ağıllarda çalışmalarını sürdürüyor.

Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı teknik ekipleri mesai mefhumu gözetmeden, zor şartlara meydan okuyarak küçükbaş hayvanlarda küpeleme ve aşılama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hayvan sağlığı ve refahı için her şartta görev başında olan ekipler, çiftçilere ve Erzincan'a katma değer sağlamak, küçükbaş hayvancılık sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla yayla yayla, mera mera gezerek ağıllarda küpeleme ve aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalara bizzat katılan Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Yiğit Kolak, ülke genelinde olduğu gibi Kemah'ta da veteriner sağlık ekiplerinin günün erken saatlerinde çalışmaya başladıklarını söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Yiğit Kolak, "Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il genelinde hazırlanan plan, program ve projeleri uygulayarak, hayvan hastalık ve zararlılarına karşı koruyucu hizmetler yürütmeye devam ediyoruz. Ayrıca küpeleme çalışmaları ile yeni doğan hayvanlar kayıt altına alınarak kimliklendirilirken, çiftçilerin de devlet desteklerinden faydalanması sağlanmaktadır. İlçe Müdürlüğü olarak büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği başta olmak üzere yetiştiricilerimizin, çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Hem sahada hem kurumda her türlü ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verebilmek için çalışıyoruz. Üreticilerimizin ürünü bol kazancı bereketli olsun" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzincan Kemah Çiftçilik Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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