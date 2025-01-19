Keçiörengücü-Sakaryaspor Maçında TRT Spikeri Kalp Krizi Geçirdi
TRT spikeri Erdoğan Arıkan, Sakaryaspor'un Keçiörengücü ile oynadığı maç sırasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
Keçiörengücü- Sakaryaspor maçının anlatımı sırasında rahatsızlanan TRT spikeri Erdoğan Arıkan, hastaneye kaldırıldı.
TRT spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor'un deplasmanda Keçiörengücü ile oynadığı maçı anlattığı esnada kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.
Arıkan'ın, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel