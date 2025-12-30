Haberler

İstanbul'da kebapçıya haksız fiyat artışı denetimi

İstanbul'da kebapçıya haksız fiyat artışı denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Kadıköy-Fenerbahçe'de bulunan bir kebapçıda yaptığı denetimde yanıltıcı fiyat etiketleri ve haksız fiyat artışları tespit etti. İşletmeye idari işlem uygulanırken, uygunsuzluklar Haksız Fiyat Artışı Kurulu'na sevk edildi.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, İstanbul Anadolu Yakası'nda birden fazla şubesi bulunan bir kebapçıya yönelik yapılan denetimde, 'etiketlerin, fiyat listelerinin ve tarifelerin yanıltıcı ve aldatıcı bilgi içeremeyeceği' hükmüne aykırı uygulamalar tespit edilmesi üzerine idari işlem uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadıköy- Fenerbahçe'de faaliyet gösteren şubede 30 Aralık 2025 tarihinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Denetimler kapsamında işletmede bulunan 5 ayrı ürün, haksız fiyat artışı yönünden incelenmek üzere değerlendirmeye alındı. Bu doğrultuda, işletmeden son 3 aya ait alış-satış faturaları, maliyet belgeleri ve savunmalar temin edildi. Ayrıca yapılan incelemelerde, Fiyat Etiket Yönetmeliği'nin 'etiketlerin, fiyat listelerinin ve tarifelerin yanıltıcı ve aldatıcı bilgi içeremeyeceği' hükmüne aykırı uygulamalar tespit edilmesi üzerine işletmeye idari işlem uygulandı" denildi.

Tespit edilen uygunsuzlukların Haksız Fiyat Artışı Kurulu'na sevk edildiği belirtilen açıklamada, fırsatçılığa ve mevzuata aykırı uygulamalara müsamaha gösterilmeyeceği, denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı: Çok büyük özür diliyorum

Adliyeye getirilmişti! İşte Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
Okan Buruk'tan ayrılığa veto

Eleştirilerin odağındaki isme sahip çıktı: Takımda kalsın
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
''Fenerbahçe'ye dönme hayalin var mı?'' sorusuna Dusan Tadic'ten net yanıt

''Fenerbahçe'ye dönecek misin?'' sorusuna olay cevap
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Bütün İngiltere Acun Ilıcalı'yı konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor