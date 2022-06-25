Kazım Koyuncu ölümünün 17. yılında mezarı başında anıldı

ARTVİN - Sanatçı Kazım Koyuncu ölümünün 17. yılında mezarı başında düzenlenen programla anıldı. Kazım Koyuncu'nun abisi Hüseyin Koyuncu, Trabzonspor Kulübünün şampiyonluk kupasını Kazım Koyuncu'nun mezarına getireceğini söyledi.

25 Haziran 2005 yılında kanser hastalığı nedeniyle 33 yaşında vefat eden müzisyen, söz yazarı, oyuncu Kazım Koyuncu ölümünün 17. yılında mezarı başında anıldı.

Anma törenine sanatçının annesi Hüsniye, kardeşleri Hüseyin ve Niyazi, Oğuz Koyuncu ile Canan Erdem, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ile yakınları ve sevenleri katıldı.

Ağabeyi Hüseyin Koyuncu anma etkinliğinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kazım'ın aramızdan ayrılalı 17 yıl oldu. Her yıl burukluk var. Bizi teselli eden, sevenleri arkadaşları bir arada olması. Buraya ülkenin dört bir yanına gelen herkese teşekkür ediyoruz. Yaptığı güzel işlerler onunla gurur duyuyoruz. Kazım, Trabzonspor şampiyonluğunu göremedi. Trabzonspor şampiyon olunca annem mezarının başına giderek 'Oğlum çok sevdiğim Trabzonspor şampiyon oldu' dedi. Yani ilk müjdeyi annem verdi. Kazım Trabzonspor'u çok severdi. Şampiyonluk ruhuna şad olsun. Trabzonspor Kulübü yetkilileri aradı, yakın zamanda şampiyonluk kupasının Kazım'ın mezarına getireceklerini ifade ettiler. Buda bizi çok mutlu eder" ifadelerini kullandı.

Kazım Koyuncu'nun şarkılarından olunan koro dinletisiyle anma etkinliği sona erdi.