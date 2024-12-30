Üye Girişi
Haberler
Aile Bakanlığı, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 aylık cezaya itiraz edecek
Bakanlık Narin davası için düğmeye bastı! Karara itiraz edecekler
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz
Öcalan'la görüşen DEM Parti heyetinden yeni açıklama
Rusya'dan dikkat çeken açıklama: İktidar değişiminin nedeni Esad'ın sorunları çözememesi
Rusya'dan Esad'ı kaçtığına pişman edecek açıklama

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci: 2025 Yılı İçin Umutlu Mesajlar

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci: 2025 Yılı İçin Umutlu Mesajlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 2025 yılı için sağlık, barış ve huzur temennileriyle yaptığı açıklamada, 2024'ten daha zorlu bir yıl olacağını ancak uzun vadede ekonomik rahatlama beklentisinde olduklarını vurguladı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; yeni yıl dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, 2025'in Türkiye başta olmak üzere tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesi dileğinde bulundu.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; "Sanayiciler açısından zorluklarla dolu bir yılı daha geride bıraktık. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik gerilimler ekonomileri olumsuz etkiledi. Orta Doğu'da yaşanan savaşlar ve Suriye'de devam eden çatışmalar, bölgemizde siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkları derinleştirdi. Yüksek enflasyon ortamından hepimiz etkilendik. Önümüzdeki yıl hiç kuşkusuz en büyük temennimiz enflasyonun kontrol altına alınması ve alım gücünün arttırılmasıdır. 2025'in özellikle ilk altı ayı 2024'ten daha iyi olmayacak. İlk altı aydan sonra normalleşmenin başlayacağını düşünüyorum. Finansmana ulaşım daha da kolay olacak. Yatırımların önü açılacak. Ülkemizin ekonomik göstergeleri iyi durumda. Kısa vadede sıkıntılı olacak ama inşallah uzun vadede daha da rahatlayacağımız bir yıl olacak. Kayseri Sanayi Odası olarak 2025 yılında da, şirketlerimizin kurumsallaşması adına yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, verimlilik ve e-ihracat gibi sanayi ve ticaretin geleceğini yakından ilgilendiren konular üzerinde durmaya devam edeceğiz. Sorunlarımız olsa da ülke olarak bunları aşacak güce ve kudrete sahibiz. İş dünyası olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Yeni yılda da ihracat, istihdam ve üretim noktasında hedeflerimize ulaşmak için, ele ele vererek istişare içerisinde hep birlikte gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu vesile ile gece gündüz demeden üretime ve ihracata devam eden tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşliğin hakim olduğu, Gazze başta olmak üzere katliamların durduğu, dünyada savaşların son bulduğu bir yıl diliyorum. Kıymetli üyelerimizin, hemşehrilerimizin ve tüm halkımızın yeni yılını tebrik ediyor, sağlık, huzur ve bol bereketli yeni bir yıla hep birlikte kavuşmayı temenni ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

800 lira zamlanınca elde kaldı! Satıcıları dert yandı
img

İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
img

UEFA'dan Okan Buruk'a sürpriz davet
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da sapkın parti hazırlığı yapanlara operasyon
Ne ev ne de arsa! Latif Doğan kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor
Ünlü türkücünün kazandığı parayı yatırdığı yer hayli enteresan
İngilizler, yaşama şansı yüzde 50 olan Esma Esad'ı ölüme terk etti
Esma Esad ölüme terk edildi
Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi olaydan daha enteresan
Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi bomba
'Bana bir Audi'yi çok gördüler' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
Kirasına yüzde 44 zam yapıldı! İşte Erbaş'ın ödeyeceği yeni meblağ
Erdoğan'ın 'Malum çevreleri çıldırtacak' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
Erdoğan "Malum çevreleri çıldırtacak" demişti! Bir ülke daha kapıda

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 30 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 30 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef 30 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 4 ölü kim, hangi oyuncular diziden çıkıyor? Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? ATV CANLI YAYIN İZLE || 30 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Kızılcık Şerbeti Zülkar ölüyor mu? Kızılcık Şerbeti Zülkar kim, diziden ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti Görkem ölüyor mu? Görkem Kızılcık şerbetinden ayrılıyor mu? GÖZTEPE-MANİSA FK maçı CANLI, HD, donmadan izleme linki! Göztepe Manisa FK hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak? Serdal Adalı kimdir? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster 2025 yılbaşı özel konukları kimler olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.