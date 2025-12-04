Haberler

Vali Çiçek; vatandaşlarla buluştu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan ilçesindeki Mithatpaşa Mahallesi'ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Çiçek, mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek ihtiyaç ve beklentilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ; mesai sonrası Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini yerinde dinleyen Vali Gökmen Çiçek ; esnafa hayırlı işler dileyerek bölgedeki ihtiyaç ve beklentilere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette vatandaşların taleplerinin çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade eden Vali Çiçek, "Esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya gelmeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Gökmen Çiçek ayrıca esnaf ziyaretlerinin ardından Mithat Paşa Mahallesi'nde hane ziyaretleri de gerçekleştirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
