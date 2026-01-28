Haberler

Başkan Sarıkaya: "Kayseri mobilyası tasarlayan, markalaşan ve dünyaya yönelen bir güç"

Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall Mobilya AVM, Kayseri mobilyasını güçlü bir marka haline getirmek için 'Mobilyanın Kalbi Kayseri' projesini başlattı. Yeni slogan ve logo, Kayseri mobilyasının tasarım ve markalaşma yönünde attığı adımları vurguluyor.

Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall Mobilya AVM, Kayseri mobilyasına ortak kimlikle güçlü bir marka değeri katmak için çalışma başlattı.

'Mobilyanın Kalbi Kayseri'

Kayseri mobilyasının yeni yüzü, yeni sloganı ve yeni vizyonu İstanbul Mobilya Fuarı'nda sahne aldı. Kayseri mobilyasının artık sadece üreten bir sektör değil; tasarlayan, markalaşan ve dünyaya yönelen bir güç olduğunu vurgulayan Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, "Mobilyanın Kalbi Kayseri' derken bunu bir slogan olarak değil, bir iddia olarak söylüyoruz" dedi.

Başkan Sarıkaya, Kayseri mobilyasını yurt içinde ve yurt dışında temsil edecek üst bir vizyon çalışması başlattıkları belirtti ve çalışmanın 'Mobilyanın Kalbi Kayseri' olduğunu söyledi. Bu ifadenin sadece bir slogan olmadığını bir marka hamlesi olduğunu vurgulayan Başkan Sarıkaya, Kayseri mobilyasını zihinlere ve sektörün tüm bileşenlerine kalıcı şekilde yerleştirmek için İstanbul Mobilya Fuarı ile tanıtımlara başladıklarını kaydetti.

'Mobilyanın Kalbi Kayseri' vurgusu ve vizyonunda yer alan logo, Kayseri mobilyasının üretim gücünü, emeğini ve ortak kültürünü temsil eden bir üst marka olarak tasarlandı. Logodaki kalp formu, Kayseri'nin mobilya sektöründeki merkezi yerini simgelerken; iç içe geçen çizgiler tasarımcı, üretici ve ticaretin aynı hedefte buluşmasını anlatıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
