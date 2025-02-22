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Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği'nde Yeni Başkan Mehmet Yalçın

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği'nde Yeni Başkan Mehmet Yalçın
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Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği'nde (KAYMOS) yapılan Olağan Genel Kurul'da Mehmet Yalçın, 177 oy alarak başkanlığa seçildi. 300'ün üzerinde üyesi bulunan dernekte, mevcut başkan Hasan Arapoğlu ve diğer adaylarla birlikte heyecanlı bir seçim süreci geçirdi.

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği'nde (KAYMOS) yapılan Olağan Genel Kurul'da Mehmet Yalçın başkanlığa seçildi.

300'ün üzerinde üyesi olan Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği'nde Olağan Genel Kurul heyecanı yaşandı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Konferans Salonu'nda düzenlenen Olağan Genel Kurul'a mevcut başkan Hasan Arapoğlu, başkan adayları Mehmet Yalçın ile Kemal Solmaz, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri katıldı. Olağan Genel Kurul'da seçime mavi iste ile Mehmet Yalçın, beyaz liste ile de Kemal Solmaz katılarak yönetim kurulu başkanlığı için yarıştı.

307 üyenin oy kullandığı seçimde 177 oy alan Mehmet Yalçın KAYMOS başkanlığına seçildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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