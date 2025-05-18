Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Gıda Malzemeleri İçin İhale Düzenliyor
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, 91 kalem muhtelif gıda malzemesi, dana eti ve tavuk eti alımı için açık ihale düzenleyecek. İhaleye katılmak isteyenler teklifler için son günü 3 Haziran olarak belirledi.
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ; ihale ile et satın alacak.
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ; 91 kalem muhtelif gıda malzemesi dana eti ve tavuk eti alımı için açık ihale usulü ihale düzenleyecek. İhaleye katılmak isteyenler tekliflerini 3 Haziran saat 10.00'a kadar verebilecek. İhale ise İl Sağlık Müdürlüğü Seyyid Burhaneddin ek hizmet binası toplantı salonunda yapılacak. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel