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Kayseri İl Jandarma Komutanı Spor Kulübünü Ziyaret Etti

Kayseri İl Jandarma Komutanı Spor Kulübünü Ziyaret Etti
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Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Jandarma Erva Develi Spor Kulübü'nü ziyaret ederek öğrencilerin taekwondo gösterisine katıldı ve katılımcılara spor ayakkabıları hediye etti.

Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Jandarma Erva Develi Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı; öğrencilerin taekwondo gösterisine katılım sağladı. Etkinlik sonunda toplam 92 öğrenci ve antrenöre KUMSmall tarafından tedarik edilen spor ayakkabısı hediye olarak dağıtıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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