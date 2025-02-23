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Kayseri Erciyes Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu Yapıldı

Kayseri Erciyes Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu Yapıldı
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KEEKK Başkanı Nazmi Yücel, mali genel kurulda esnaf için yapılan çalışmaları anlatarak, 'Her zaman esnafımıza can suyu olduk' dedi. TESKOMB 19. Bölge Birliği Başkanı Mustafa Alan ise Yücel'e teşekkür plaketi sundu.

Kayseri Erciyes Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi (KEEKK) Mali Genel Kurul'u yapıldı. Genel kurulda konuşan Başkan Nazmi Yücel ; "Her zaman esnafımıza can suyu olduk" dedi.

Divan Başkanlığını Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri (TESKOMB) 19. Bölge Birliği Başkanı Mustafa Alan'ın yaptığı mali genel kurul; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra kürsüye gelen KEEKK Başkanı Nazmi Yücel ; esnafa yönelik yapılan faaliyetler ve çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Yücel konuşmasında; cazip kredi imkanlarıyla her zaman esnafa can suyu olduklarını kaydetti. Yücel, ayrıca ekip arkadaşlarına da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

TESKOMB 19. Bölge Birliği Başkanı Mustafa Alan ise KEEKK Başkanı Nazmi Yücel'e çalışmalarında başarılar dileyerek teşekkür plaketi sundu - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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