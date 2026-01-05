Haberler

Kayseri Emlakçılar Odası'nda genel kurul heyecanı başladı

Kayseri Emlakçılar Odası'nda genel kurul heyecanı başladı
Kayseri Emlakçılar Odası'nda 6. Olağan Genel Kurul başladı. Mevcut Başkan Selim Atasoy ve başkan adayı Ertan Taştan, seçim öncesi birlik mesajları verdi. 804 üyesi bulunan odada, katılımın yoğun olması bekleniyor.

Kayseri Emlakçılar Odası'nda 6. Olağan Genel Kurul başladı. Genel kurulda beyaz liste ile Mevcut Başkan ve Başkan Adayı Selim Atasoy seçime girerken, sarı liste ile Ertan Taştan başkanlık seçiminde yarışacak. Genel kurul ile ilgili bilgiler veren Mevcut Başkan ve Başkan Adayı Selim Atasoy, "Odamızın 6. Genel Kurulunu düzenliyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde geçmesi temennisi ile esnaf arkadaşlarımızla bugün burada toplanacağız. İnşallah camiamız için hayırlı bir seçim olur. Yıllardır yaptığımız görevde bilgi, birikim ve tecrübemizle tekrar göreve talip olduk. Arkadaşlarımızın teveccühü ile de kısmet kimi görürlerse ona göre de hareket edeceğiz. Şu anda 804 üyemiz var. Meslektaşlarımız da yoğun talep gösteriyorlar. İnşallah bizde seçimimizi temiz bir şekilde yapıp kim kazanırsa da elini sıkıp ayrılacağız salondan" dedi.

Sarı Liste Başkan Adayı Ertan Taştan ise, "Bugün mesleğimiz için birlik ve beraberlik mesajı vermek için adaylığımızı gerçekleştirdik. Yoğun bir katılım bekliyoruz. Şimdiden bütün meslektaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Gayretimiz artık yeteri kadar mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sözünü geçer bir boyuta getirmek. Projelerimiz var. Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın yararına olan bütün projelerimizi zaman zaman paylaştık. Hepsini de ön planda tutmak için hızla devam edeceğiz. Kazanan sadece mesleğimiz olsun diye diliyorum. Meslektaşlarımıza da birlik mesajı vererek yolumuza devam edeceğiz. Herkesin de sükunetini korumasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
