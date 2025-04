Kayseri'den Üreticilere Gebe Düve Desteği

Üreticilere gebe düve desteği

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras:

"Yurtdışından gebe düve ithalatı yapacağız ve bunu da üreticilerimize sunacağız"

KAYSERİ - Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras; et fiyatlarının şuanda gerçek fiyatında olmadığını belirterek fiyatların maliyete oranla düşük kalması nedeniyle üreticilerin sıkıntı yaşadığını söyledi. Birlik olarak üretime katkı sunacak projelerini de açıklayan Başkan Aras; "Yurtdışından gebe düve ithalatı yapacağız ve bunu da üreticilerimize sunacağız" dedi.

Et fiyatlarının gerçek fiyatında olmadığını ve bu durumdan kaynaklı olarak üreticilerin sıkıntı yaşadığını belirten Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras; fiyatların maliyetin altında kaldığını söyledi. Maliyetin altında et verilmesinin doğru olmadığını aktaran Başkan Aras; "Üreticilerimizin maliyetleri gün geçtikçe artmakta. İşçilik fiyatları, yem girdi fiyatları her geçen gün daha çok artmakta. O yüzden et, gerçekten pahalı üretilmekte, pahalıya mal olmakta. Et ve Süt Kurumu'nun baskısı, yurt dışından gelen ithal etler ve hayvanlarla et fiyatlarının yükselmesi baskılanmakta. Üreticilerimizin maliyetleri gerçekten yüksek. Üreticilerimizin sürdürülebilirliğini artırabilmek için, üretimin artırılabilmesi için et fiyatlarının makul bir fiyata gelmesi lazım. Et fiyatlarında bizim beklentimiz yağlı ette 450-470 TL bandında, 500 TL civarında da karkas bekliyorduk. Kurban aralığında fiyatlar yüzde 5-7 aralığında geriye gitmektedir. Üreticilerimiz de bundan dolayı gerçekten de sıkıntı çekmekteler. Halbuki kurban arifesinde hem kurbanlık alan tüketicilerimiz hem de üreticilerimiz makul fiyata kurbanlıklarını almaları, üreticilerimizin de bu işten ekmek kazanması lazım. Ama maalesef fiyatlar geriye gitmekte. Et fiyatları şuanda kendi gerçek fiyatında değil. Et fiyatlarının geçen yıl enflasyonu yüzde 40-50 civarında düşündüğünüz zaman bugün ette yüzde 10'u geçmeyen bir fiyat artışı var. Bu da üreticilerimizin bu işi yapamayacak hale gelmesine sebep olmaktadır. Fiyatlar makul bir fiyata geldiği zaman üreticilerimiz daha rahat bu işi yapar. Ama maalesef şuanda böyle bir sıkıntı var. Tabi biz tüketicilerin de yüksek fiyata almasını istemiyoruz ama her şeyin bir maliyeti var, maliyetin altında et verilmesi doğru değil" dedi.

"Gebe düve dağıtımı yapacağız"

Üretime katkıda bulunmak için birlik olarak yurtdışından gebe düve ithal edeceklerini ve bunu da üreticilere dağıtacaklarını kaydeden Başkan Aras, proje hakkında bilgiler vererek; "Bundan dolayı üretimde bir gerilik oluyor. İnsanlar ürettiklerinin karşılığını alamadığı zaman şuanda çiftliklerin yüzde 20-30'unda bir boşluk var para kazanamadıkları için. Bu da üretimde kıtlık oluşmasına neden oluyor ve yurtdışına muhtaç kalıyoruz, hayvan ithalatı yapıyoruz. Bu nedenle de yurtdışına bizim paralarımız gidiyor. Halbuki üretici desteklemeleri doğru olsa, üreticilerimizin üzerindeki baskı kaldırılsa, et fiyatları normal enflasyon oranında artırılsa üreticilerimiz de ona göre üretimini yapar, böyle bir sıkıntıyla karşılaşmayacağız diye düşünüyoruz. Kırmızı Üreticiler Birliği olarak üretimin bir kolu olmamız lazım. Üretimi her zaman devletten beklemememiz, kendimiz de üretime katkıda bulunmamız lazım. Ankara Merkez Birliği ve yerel birlikler olarak da yurtdışından gebe düve ithalatı yapacağız ve bunu da üreticilerimize sunacağız. Etçil ırkı artırmak için gebe düve üretimini üreticilerimize yaptıracağız ve bunu da devlet kanalıyla dağıtımını yapacağız. 15 Mayıs'a kadar son başvuru tarihi, bu tarihe kadar Kırmızı Et Üreticileri Birliğimize gelen müracaatları değerlendirmeye alacağız, gerçek üreticilerimize gebe düve ve etçil ırk üretecek düve dağıtımı yapacağız. Bu da gerçekten çok önemli bir proje. Bu projede yer almak isteyen üreticilerimizi Kırımızı Et Üreticileri Birliğimize davet ediyoruz. Ön başvurularını yapsınlar, ona göre paylaşım yapacağız" ifadelerini kullandı.