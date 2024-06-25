Kayseri'den 14 firma Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen " Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023" araştırma sonuçları açıklandı.

2023 yılı İSO ilk 500 listesinde 14 Kayseri firması yer aldı. Büyük bir kısmı Kayseri OSB'de yerleşik olan Kayseri firmalarından HES Hacılar'ın ilk sırada yer aldığı listede, Kayseri Şeker Fabrikası ikinci, Hasçelik Kablo ise üçüncü sırada yer aldı. Boyteks Tekstil, bu sene listeye yeni giren firmalar arasında yer aldı.

Sıralamaya giren firmaları kutlayan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "İSO ilk 500 sıralamasında küresel ekonomide yaşanan tüm zorluklara rağmen bu sene 14 firmamız listeye girmeyi başardı. Böylesine önemli bir listede, ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 14 firmayla temsil ediliyor olmak Kayserimiz adına sevindiricidir. Sanayicilerimizin gösterdiği üstün performans, ülke ekonomisinin büyümesini ve kalkınmasını ciddi anlamda desteklemektedir." dedi.

Sıralamaya giren tüm firmaları kutlayan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "İSO ilk 500 sıralamasında yer alan firmalarımızı ülkemiz ekonomisine, ihracatına ve istihdamına sağladıkları büyük katkılardan dolayı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ