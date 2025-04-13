Silivri'de gece yarısı operasyonu! İBB tutukluları 2 ildeki cezaevlerine nakledildi

Silivri'de gece operasyonu! İsimler arasında Murat Ongun da var
Almanya 13 bin Türk'ü sınır dışı edecek

Almanya harekete geçti! Binlerce Türk sınır dışı edilecek
DEM Partili Pervin Buldan: Süreç Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne doğru gidiyor

İtalya'da konuşan DEM Partili Buldan ilk kez tarih verdi
Trafik magandası tehdit savurdu: Senin bir gün kafana sıkarlar

Emniyet şeridinde gidip tehditler savurdu: Kafana sıkarlar senin

Kayseri'de Zirai Don Meyve Ağaçlarını Vurdu

Kayseri'de Zirai Don Meyve Ağaçlarını Vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Yahyalı, Develi ve Yeşilhisar ilçelerinde meydana gelen zirai don, meyve ağaçlarında büyük zarara yol açtı. Çiftçiler, düşen sıcaklıklar nedeniyle ağaçlarının yüzde 90 oranında zarar gördüğünü belirttiler ve yardım beklediklerini açıkladılar.

Kayseri'de meydana gelen zirai don nedeniyle Yahyalı, Develi ve Yeşilhisar ilçelerindeki meyve ağaçları zarar gördü.

Kayseri'de son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle ilçelerdeki meyve ağaçlarını don vurdu. Develi'de ağaçları zarar gören çiftçi; "Cuma gününden bu yana soğukla mücadele ediyoruz. Ancak dün akşam eksi 20'ye kadar düşen sıcaklıkta elmalarımızın hali bu durumda. Dona karşı her türlü tedbirimizi aldık lakin hiçbir fayda etmedi. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Bizim geleceğimiz buna ait" dedi.

Kayısı, elma ve ayva üreticisi çiftçi ise; "3 gündür arazilerde yoğun bir mücadele veriyoruz. Tedbirimizi aldık ama maalesef bir faydasını göremedik. Ağaçları yüzde 90 oranında soğuk almış durumda" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.