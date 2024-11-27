Kayseri'de Uluslararası Enerji Fuarı ve Kongresi Düzenleniyor
Atlas Fuarcılık tarafından Kayseri'de 22-25 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Enerji Fuarı ve Kongresi, yenilenebilir enerji teknolojilerine ve elektrikli araçlara odaklanacak.
Atlas Fuarcılık tarafından Kayseri'de Uluslararası Enerji Fuarı ve Kongresi düzenlenecek.
Kayseri Organize Sanayi Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan Kayseri Uluslararası Enerji Fuarı ve Kongresi, 22-25 Ocak 2025 tarihleri arasında misafirlerini ağırlayacak. Fuarda yenilenebilir enerji teknolojileri, depolama sistemleri, elektrikli otomobiller, elektrikli araçlar, elektrikli araçlar şarj istasyonları ve üretimden depolamaya Enerjiyle ilgili her şey sergilenecek. - KAYSERİ