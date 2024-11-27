Kayseri'de Uluslararası Enerji Fuarı ve Kongresi Düzenleniyor

Atlas Fuarcılık tarafından Kayseri'de Uluslararası Enerji Fuarı ve Kongresi düzenlenecek.

Kayseri Organize Sanayi Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan Kayseri Uluslararası Enerji Fuarı ve Kongresi, 22-25 Ocak 2025 tarihleri arasında misafirlerini ağırlayacak. Fuarda yenilenebilir enerji teknolojileri, depolama sistemleri, elektrikli otomobiller, elektrikli araçlar, elektrikli araçlar şarj istasyonları ve üretimden depolamaya Enerjiyle ilgili her şey sergilenecek. - KAYSERİ