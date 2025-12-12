Kaliteli peynir kokusundan anlaşılır

Kayseri'de peynir satıcılığı yapan Mehmet Denk; kaliteli ve lezzetli peyniri anlamanın püf noktalarını aktardı.

Kayseri'de 3 kuşaktır babadan oğula peynir satıcılığı yapan Mehmet Denk; kaliteli peynirin yediğiniz anda damakta bıraktığı tattan anlaşılacağını söyledi. Hileli ve tağşişli ürünlere kıyasla görünen rafyasından dahi iyi peynirin direk kendini belli ettiğini aktaran Denk; "2006 yılından bu yana dükkanda çalışmaktayım. Aslen dedemiz, babamız ve 3. kuşak olarak ben iş hayatımıza dükkanımızda devam etmekteyiz. İyi peynir tadından yani rafyasından, kokusundan anlaşılır. İnsan yediği zaman damağında lezzet bırakan peynir iyi peynirdir. Hileli ve tağşişli ürünlerde bu durum direk ortaya çıkıyor. O tip ürünleri yediğiniz zaman dilinize lezzeti ve tadı fark ettirir" dedi.

Kış aylarında en çok tercih edilen peynirleri sıralayan Denk, fiyatların süt darlığından dolayı satıcılarında pahalı bulduğunu söyledi. Marketten alınan peynirlere kıyasla açık satılan peynirlerin daha lezzetli olduğunu ve bozulma riskinin az olduğunu belirten Denk; "Eski Kars kaşarı çok seviliyor, Erzincan tulum, Ezine peynirleri kış aylarında müşterilerimizin damak zevkine daha çok hitap ediyor. Biz direk dükkan sahibi olduğumuz için peyniri alırken kaliteli ve lezzetli peynirler alıyoruz. Market alınan peynirlerin iyisi veya kötüsü gözden kaça bilir ama bizim ki marketteki peynirlere göre lezzet ve kalite bakımından daha cazip olur. Süt darlığı sebebiyle fiyatlarımız yüksek bu durumu biz satıcılar olarak da kabul ediyoruz. İnsanların alım gücü biraz düşük ondan dolayı fiyatlar yüksek kalıyor" şeklinde konuştu. - KAYSERİ