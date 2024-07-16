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Kayseri'de Pastırmacılık Yapan Yasin Güzel: Gurbetçiler İşlerimizi Artırıyor

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Kayseri'de pastırmacılık yapan Yasin Güzel, gurbetçi vatandaşların gelmesinin işlerinde artışı sağlayacağını söyledi. Tatil beldelerindeki yüksek fiyatlar nedeniyle gurbetçilerin köy ziyaretlerine yönlendiğini belirten Güzel, bu sene işlerinin güzel geçeceğine inandıklarını ifade etti.

Kayseri'de pastırmacılık yapan Yasin Güzel, gurbetçi vatandaşların gelmesinin işlerinde artışı sağlayacağını söyleyerek, "Bu sene işlerimizin güzel geçeceğine inanıyoruz" dedi.

Tatil beldelerindeki fiyatların gurbetçileri köy ziyaretlerine yönlendirebileceğini ifade eden Yasin Güzel, "Gurbetçilerimizin gelişi tabi ki bizi olumlu yönde etkiliyor. Şu anda da yavaş yavaş gelmek üzereler. Tabi bundan 15-20 gün sonra toplu bir geliş olacaktır. Çünkü orada da okulların kapanma süreleri var. Ona göre gurbetçi vatandaşlarımız geliyor. Bizlerde de işlerde bir yoğunluk başlıyor. 3 aylık bir sezonumuz var. Allah'ın izni ile güzel geçeceğine inanıyoruz sezonumuzun. Açıkçası geçen sene çok umduğumuzu bulamadık. Yalnız bu sene tatil beldelerinin fiyatlarının biraz daha yüksek olması, gurbetçi vatandaşlarımızın aile ve köy ziyaretleri yapacağını gösteriyor bizlere. O yüzden de Kayseri'de gurbetçi yoğunluğu olacağına inanıyoruz bu sene" dedi.

Güzel, ürünlerden genelde orta sınıf fiyatlarda olanların tercih edildiğini söyleyerek, "Sucuklarımız şu anda 450 TL'den başlıyor 750 TL'ye kadar değişiyor. Pastırmalarımız da 900 TL'den başlıyor bin 400 TL'ye kadar değişiklik gösterebiliyor. En çok orta düzeyde olan ürünlerimiz tercih ediliyor. Yani kilosu 600 TL bandında olan sucuğumuz ve kilosu bin 100 - bin 200 TL bandında olan pastırmalarımız daha çok tercih ediliyor şu anda" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yasin Güzel Kayseri Tatil Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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