Kayseri'de Orman Alanlarına Giriş ve Çıkışlar Yasaklandı

Kayseri'de Orman Alanlarına Giriş ve Çıkışlar Yasaklandı
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Kayseri Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, 18 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında orman alanlarında giriş ve çıkışları yasakladı. Bazı bölgelerde ziyaretler serbest olmakla birlikte, ateş yakmak ve piknik gibi faaliyetlere kısıtlamalar getirildi.

Kayseri Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon kararı ile 18 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında orman alanlarında giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kayseri Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon'u tarafından Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı mahallesi Milli Parklar kamp ve piknik alanı, Göksu Şelalesi, Yeşilköy Şelalesi ve Derebağ Şelalesi'nde ziyaretlere izin verildi. İzin verilen alanlarda saat 20.00'den 09.00'a kadar ateş yakmak yasaklandı. Ayrıca ruhsatlı işletmeler haricindeki tüm sahipli arazilerde mangal, semaver amaçlı ateş yakmak yasaklandı.

Öte yandan belirtilen alanlar dışında piknik, kamp, araç girişi gibi her türlü sportif faaliyetler de yasaklandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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