Haberler

Kurban pazarlarında pazarlıklar kızıştı

Kurban pazarlarında pazarlıklar kızıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kayseri'deki kurban pazarında besiciler, vatandaşlara hayvan seçiminde diş kontrolü ve son güne bırakmama uyarısı yaptı.

Kayseri'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında pazarlıklar kızışırken, besiciler ise kurban alacak vatandaşlara önerilerde bulundu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Bülbülpınarı Kurban Pazarı'nda sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Besiciler ise kurban alacak vatandaşlara hayvanın ön 2 dişini kontrol etmeleri gerektiğini ve pazarlıklarını son güne bırakmamaları gerektiğini söyledi.

15 yıldır büyükbaş hayvan besiciliği yapan Muhammet Ali Öğmen, sistem üzerinden kurbanlıkların küpe numaralarını kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, "Biz kurbanlık hayvanlarımızı genelde toplu olarak satıyoruz. Hayvanlarımız 2 yaşını doldurmuş, dişlerini çıkartmış hayvan olarak satıyoruz. Vakıflara ve Kur'an kurslarına hayvanlarımızı sattıktan sonra kalanları pazara indiriyoruz. Kurban alacak vatandaşlar hayvanların 2 yaşını geçmiş olması lazım, küpelerine bakmaları gerekli. Sistem üzerinden küpelerin üzerindeki numaraları girip yaşlarını doldurup doldurmadıklarına baksınlar. Bu yıl satışlar yavaştı ama bitirdik. Hayvan alırken pazarlık yapamadan önce dişini açıyoruz. Dişler kazma ve büyük olacak. Ayaklarında yara var mı, kalçası nasıl gözümüzle tartıyoruz" şeklinde konuştu.

"Pazarlıklar kızıştı, gelen çok giden çok"

30 yıllık besici Murat Gümgüm de, kurban alacak vatandaşların alışverişlerini son güne bırakmamaları gerektiğini söyleyerek, "30 yıllık besiciyim. Kurban satışlarımız iyi gidiyor. Vatandaşlarımız, kurbanlarını alacaksa son güne bırakmasınlar, yanılmasınlar. Hayvan eksik ve az. Fiyatlarımızda uygun. Satışlarımız mükemmel, pazarlıklar kızıştı gelen çok giden çok. Çok şükür satıyoruz. Malı sattık bitirdik 3-5 tane mal kaldı neredeyse, yetişen alır. Kurbanlık hayvan seçerken dişlerine dikkat etmek gerekiyor, dişleri kapak açmış olacak. Yoksa o hayvandan kurban olmaz, dinde dahi böyle" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor

CHP’de kritik zirve! Özgür Özel dediğini yapıyor
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliye görüntülerine sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jorge Jesus'tan büyük sürpriz! Anlaşma sağlandı

Büyük sürpriz! Yeni sezonda çalıştıracağı takım belli oldu

Özgür Özel'in TBMM'deki 'unvanı' değişti

Özel'in Meclis'teki makam odasının girişinde dikkat çeken değişiklik
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş

5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar

Erdoğan'dan gece yarısı atamaları! Üst düzey isimler görevden alındı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
CHP'de yeni dönem! 'Mutlak butlan' kararı kapıya asıldı

İsimler tek tek söküldü, binaya girmek isteyen önce bu yazıyı okuyor
163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı