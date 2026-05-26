Kayseri'de bayramda bu fırınlar açık olacak

Kayseri'de Kurban Bayramı'nda hizmet verecek fırınlar belli oldu.

Kayseri Fırıncılar Odası tarafından Kurban Bayramı'nda hizmet verecek fırınlar açıklandı. Açıklanan bilgilere göre; Yeni Mahalle Pide Fırını bayram boyunca, Sarıçiçek Pide Fırını bayramın 2. gününden itibaren hizmet verecek. Meydan Pide Fırını bayramın 3 ve 4. günü hizmet verecekken, Şafak Pide Fırını ve Ulusoy Unlu Mamulleri de bayramın 4. günü vatandaşlara hizmet verecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı