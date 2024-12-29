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Kayseri'de Aşeren Hamilelerin Tercihi: Mevsim Dışı Erik

Kayseri'de Aşeren Hamilelerin Tercihi: Mevsim Dışı Erik
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Kayseri'de manavlarda satılan mevsim dışı erik, çilek, şeftali ve nektari hamile kadınlar tarafından yoğun ilgi görmekte. Özellikle aşerme dönemindeki hamileler için satışa sunulan bu meyveler tezgahları süslüyor.

Kayseri'de özellikle aşeren hamilelerin aradığı yaz meyvesi erik hamileler için manavlarını tezgahlarını süslüyor.

Kayseri'de mevsim dışı meyveler aşeren hamileler için manavların reyonlarını süslüyor. Mevsim dışı meyvelerden olan erik, çilek, şeftali ve nektari bazı manavlarda satılırken, talepte görüyor. Erik 3'lü, şeftali ve nektari 2'li paketlerde 350 TL'ye satılırken, çileğin kilosu ise 400 TL.

Manav Atilla Yıldız, hamile olan kadınların mevsim dışı meyvelere ilgi gösterdiğini söyleyerek, "Bu meyveler şuanda turfandadır. Özellikle hamilelikte aşerenler için bunları getiriyoruz. Erik, şeftali, nektari, kiraz ve vişne var. Erikleri 3'erli paketlerde, şeftali ve nektarileri de 2'şerli paketlerde 350 TL'ye satıyoruz. Vatandaşların talebi de var. En çok talepte aşeren hamile kadınlardan geliyor" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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