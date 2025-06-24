Kayseri Anadolu Yıldızlar Ligi Kız Takımı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Kayseri Anadolu Yıldızlar Ligi Kız Takımı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Anadolu Yıldızlar Ligi Kız Takımı, 3-6 Temmuz 2025 tarihlerinde Nevşehir'de yapılacak Voleybol Anadolu Yıldızlar Ligi grup müsabakaları için antrenmanlarını sürdürüyor. Sporculara destek sözü verildi.

Kayseri Anadolu Yıldızlar Ligi Kız Takımı, hazırlıklarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

3 - 6 Temmuz 2025 tarihleri arasında Nevşehir'de düzenlenecek olan Voleybol Anadolu Yıldızlar Ligi grup müsabakaları için hazırlanan Kayseri ekibi hız kesmiyor. Kayseri ekibinin gerçekleştirdiği son antrenmana Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş ile Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım ziyaret ederek, katılacakları grup müsabakalarında sporcularımıza başarılar dilediler. Yapılan ziyarette sporculara destek sözü verilirken, Nevşehir'de yapılacak önemli organizasyonda Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine dair görüşler belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ateşkes muamması Trump'ı fena kızdırdı: Ne halt ettiklerini bilmiyorlar

Savaş Trump'ı bir hayli yıprattı! Kameralar önünde ağzını bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı seneler sonra ekrana dönüyor

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi seneler sonra ekrana dönüyor
Trump yine hakaretler savurdu: Aptal ve kalın kafalı

Trump yine hakaretler savurdu: Aptal ve kalın kafalı
Hayal Köseoğlu 10 yıldır gizlediği hastalığını ilk kez açıkladı

10 yıldır gizlediği hastalığını ilk defa açıkladı
Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç

Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç
Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var

Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.