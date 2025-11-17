Kaymakam Turgay İlhan, Esnafı Ziyaret Etti

Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, Atatürk Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. İlhan, cadde üzerindeki dükkanları tek tek gezip esnaflarla sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi. Ziyaret sırasında bazı iş yerlerinden alışveriş de yaparak esnafa destek verdi.

Ziyarette Kaymakam İlhan'a, Yatağan İlçe Emniyet Müdürü Gökçen Doğan ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Şimşek eşlik etti.

Esnafların iş yerlerini yerinde inceleyen Kaymakam İlhan, esnafın ilçe ekonomisi için taşıdığı öneme vurgu yaptı. İlhan, "Esnafımız ilçemizin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sunan önemli bir güç. Görüşleri ve ihtiyaçları bizim için değerli. Her zaman yanlarında olmaya, taleplerini dinlemeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Esnaflar, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Kaymakamımızın tek tek gezip bizlerle sohbet etmesi bizi gerçekten sevindirdi. Sorunlarımızı yerinde aktarma fırsatı bulduk. Gösterdiği ilgi ve yakınlık için kendisine destekleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaymakam İlhan, esnafa hayırlı işler dileyerek ziyaretini tamamladı. - MUĞLA