Kaymakam Taşkın, Yeniköy Mahallesi'ni Ziyaret Etti
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Kaymakam Ramazan Taşkın, Yeniköy Mahallesi'nde muhtar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi ve esnaflara bol kazançlar diledi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Kaymakam Ramazan Taşkın, kurum amirleri ile birlikte Yeniköy Mahallesi'ni ziyaret ederek muhtar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahallede vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Taşkın, talep ve ihtiyaçları dinledi. Esnafları ziyaret eden Taşkın hayırlı işler bol kazançlar diledi. Mahalle Muhtarı ile de görüşen Kaymakam Taşkın, vatandaşların taleplerinin karşılanması için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışacaklarını belirtti. Ziyarete ilçe kurum amirleri de katılırken, mahalle sakinleri ziyaretleri için Kaymakam Taşkın'a teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
