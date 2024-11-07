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Kaymakam Sezai Demirci, Derecik'teki Kurum Yöneticilerine Veda Ziyareti Gerçekleştirdi

Kaymakam Sezai Demirci, Derecik'teki Kurum Yöneticilerine Veda Ziyareti Gerçekleştirdi
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Cumhurbaşkanlığı'nın atama kararı ile Hakkari'nin Derecik ilçesine atanan Kütahya'nın Aslanapa Kaymakamı Sezai Demirci, ilçedeki kurum yöneticilerine veda ziyaretinde bulunarak özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın atama kararı doğrultusunda Hakkari'nin Derecik ilçesine atanan Kütahya'nın Aslanapa Kaymakamı Sezai Demirci, ilçedeki kurum yöneticilerine veda ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Demirci, İlçe Malmüdürü Tunay Işın, İlçe Milli Emlak Şefi Mehmet Kepez, İlçe Tapu Müdürü Hasan Gençaslan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cihangir Temür ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Tosunoğlu ile bir araya gelerek kendilerine bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, kamu görevlileri ile sohbet eden Kaymakam Demirci, ilçedeki görev süresince birlikte yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, yeni görevinde Derecik'te de başarılı projelere imza atmak için çalışacağını belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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