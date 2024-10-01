Kaymakam Özgür İşçimen, Antep Fıstığı Hasadına Katıldı

Gaziantep Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, ilçede devam eden Antep fıstığı hasadına katılarak tarım işçileriyle fıstık topladı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde Antep fıstığı hasadı devam ediyor. Son yılların en yüksek rekoltesinin elde edildiği hasat döneminde son günlere girilirken Araban Kaymakamı Özgür İşçimen de kırsal Hasanoğlu Mahallesi'ndeki tarım işçileriyle beraber hasada katıldı.

Kaymakam İşçimen'in kendileri ile birlikte alın teri döküp fıstık hasadı yapmasından duydukları memnuniyeti dile getiren işçiler, "Biz böyle kaymakam isteriz, kaymakamımızdan razıyız. O da bizim gibi tarlada çalıştı, bizimle ter döktü. Biz kendisinden memnunuz, Allah da razı olsun" dedi.

Antep fıstğı hasadında Kaymakam İşçimen'e Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Kerim Yavuz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Servet Arslan ve İlçe Emniyet Amiri Komiser Metin Kızılkaya da katıldı. - GAZİANTEP