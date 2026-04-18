Kaymakam Gilan ADEM'lerdeki üretim çalışmalarını inceledi

Van'ın İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Aile Destek Merkezlerini (ADEM) ziyaret ederek kadınların mesleki beceriler kazanmasına ve toplumsal dayanışmanın artırılmasına katkılarından bahsetti.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, ilçe genelinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezlerini (ADEM) ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Gilan, beraberinde İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Ali Şalem ile birlikte ADEM 2, ADEM 4 ve ADEM 10 birimlerini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında el sanatları, giyim, kuaför ve kreş alanlarını gezen Gilan, kursiyerlerin üretim süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Gilan, ADEM'lerin kadınların mesleki beceriler kazanarak ekonomik ve sosyal hayata katılım sağlamalarındaki rolüne dikkat çekti. Merkezlerin sadece birer eğitim yuvası olmadığını ifade eden Gilan, "ADEM'ler aile yapısını güçlendiren, kadınların özgüvenini artıran ve toplumsal dayanışmayı pekiştiren önemli yapılardır. Üreten, öğrenen ve paylaşan bireylerin yetişmesine katkı sunan bu merkezlerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
