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Kaymakam Aslantatar, Esnafı Ziyaret Etti

Kaymakam Aslantatar, Esnafı Ziyaret Etti
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Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve ticaretin canlılığını korumak için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

Sarıkamış Kaymakam Enis Aslantatar, esnafla bir araya gelerek hem sohbet etti hem de sorunlarını dinledi.

Aslantatar, gerçekleştirdiği ziyaretlerde işyerlerini tek tek gezdi, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek notlar aldı.

Ziyaret sırasında esnafın talep ettiği konular hakkında ilgili kurumlarla iletişime geçileceğini belirten Aslantatar, özellikle kış aylarının yoğun geçtiği Sarıkamış'ta ticaretin canlılığını koruması için gereken önlemlerin alınacağını ifade etti.

Sarıkamış Kaymakamı Aslantatar'ın ilçe genelindeki sorunların çözümü için vatandaş ve esnaf ziyaretlerine devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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