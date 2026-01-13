Haberler

Bakan Şimşek: "Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar gerçekleşti"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kasım ayında yıllık cari açığın 23,2 milyar dolar gerçekleştiğini ve bu artışın özellikle altın dengesindeki bozulmadan kaynaklandığını açıkladı. 2026 yılında cari açığın milli gelire oranının sürdürülebilir seviyelerde kalması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde yıllık cari açıkta görülen 12,8 milyar dolarlık artışta, özellikle fiyat yükselişi nedeniyle altın dengesindeki 6,4 milyar dolarlık bozulma belirleyici oldu" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığa ilişkin açıklama yaptı. Cari açığın sebeplerine dair bilgi de veren Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde yıllık cari açıkta görülen 12,8 milyar dolarlık artışta, özellikle fiyat yükselişi nedeniyle altın dengesindeki 6,4 milyar dolarlık bozulma belirleyici oldu. 2025 yılında, küresel ticaretteki zorluklara ve altın kaynaklı artışa rağmen, ihracatın dirençli yapısı ile turizm gelirlerindeki güçlü performans, cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde korunmasını sağladı. Sanayi üretimi ve ihracatın teknoloji kompozisyonundaki iyileşmenin yanı sıra, düşük enerji fiyatları, avro/dolar paritesindeki destekleyici görünüm ve attığımız yapısal adımlar sayesinde 2026 yılında da cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 1,5 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
