Haberler

Altunkaya ailesinin acı günü

Altunkaya ailesinin acı günü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardinli iş adamı Kasım Altunkaya, geçirdiği rahatsızlık sonucu 47 yaşında vefat etti. Cenazesi Mardin'in Midyat ilçesinde toprağa verilecek.

Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsun Altunkaya'nın yeğeni Kasım Altunkaya genç yaşta geçirdiği rahatsızlık soncu vefat etti.

Mardinli iş adamı 47 yaşındaki Kasım Altunkaya, bir süredir İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Kasım Altunkaya'nın cenazesi memleketi Mardin'in Midyat ilçesindeki Hacı Kasım Altunkaya camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sivrice Köyünde bulunan aile mezarlığında toprağa verilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pentagon'dan yeni savunma stratejisi: Öncelikli kaygı unsuru artık Çin değil

Trump, askeri stratejiyi kökten değiştirdi! Öncelik artık o ülke değil
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

Yılmaz Güney'i topa tutan savcı, iki sanatçıyı göklere çıkardı
Trump'ın Barış Kurulu'na davet ettiklerinin neredeyse yarısı ABD'ye giremiyor

Gazze Barış Kurulu Trump'ın yasaklarına takıldı
Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz

Artvinli kardeşler tesadüfen fark etti: Ciddi bir güvenlik açığı var
Pentagon'dan yeni savunma stratejisi: Öncelikli kaygı unsuru artık Çin değil

Trump, askeri stratejiyi kökten değiştirdi! Öncelik artık o ülke değil
İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi
Sneijder'in sorulan soruya verdiği yanıt Galatasaray taraftarını mest etti

Sorulan soruya verdiği yanıt Galatasaray taraftarını mest etti