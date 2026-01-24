Altunkaya ailesinin acı günü
Mardinli iş adamı Kasım Altunkaya, geçirdiği rahatsızlık sonucu 47 yaşında vefat etti. Cenazesi Mardin'in Midyat ilçesinde toprağa verilecek.
Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsun Altunkaya'nın yeğeni Kasım Altunkaya genç yaşta geçirdiği rahatsızlık soncu vefat etti.
Mardinli iş adamı 47 yaşındaki Kasım Altunkaya, bir süredir İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Kasım Altunkaya'nın cenazesi memleketi Mardin'in Midyat ilçesindeki Hacı Kasım Altunkaya camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sivrice Köyünde bulunan aile mezarlığında toprağa verilecek. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel