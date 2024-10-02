Kartalspor'un Geç Yeteneği Emir Koca, Kafkas Futbol Akademisi'ne Transfer Oldu
Bilecik'te sportif faaliyetleriyle dikkat çeken Kartalspor Futbol Akademisi'nden 13 yaşındaki genç yetenek Emir Koca, Kafkas Futbol Akademisi futbol takımına transfer oldu.
Bilecik'te sportif faaliyetleriyle adından söz ettiren Kartalspor Futbol Akademisinin geç yeteneği Emir Koca Kafkas Futbol Akademisi futbol takımına transfer oldu.
Bilecik'te 13 yaşında genç yetenek Emir Koca, 3. Lig temsilcisi İnegöl Kafkas Spor'un alt yapısına birçok oyuncu yetiştiren Kafkas Futbol Akademisi futbol takımına transfer oldu. - BİLECİK