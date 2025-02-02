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Kartal'da ATM'de Elektrik Çarpması Olayı

Kartal'da ATM'de Elektrik Çarpması Olayı
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Kartal'da bir vatandaşı ATM'de işlem yaparken elektrik çarptı. Olay sonrası yaptığı incelemede ATM'de elektrik kaçağı tespit eden şahıs, durumu cep telefonuyla kayda aldı ve olayın bildirilmesi için çağrı merkezini aradı.

Kartal'da ATM'de işlem yapan bir vatandaşı elektrik çarptı. Kontrol kalemiyle yaptığı incelemede ATM'de elektrik kaçağı olduğunu tespit eden şahıs, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Olay, Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir Halkbank ATM'sinde 29 Ocak tarihinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, para çekmek isteyen bir vatandaş ATM'de işlem yaptığı sırada elektrik çarpmasına maruz kaldı. Konuyla ilgili teknik ekibe bilgi veren vatandaş, kontrol kalemiyle yaptığı incelemede ATM'de elektrik kaçağı olduğunu tespit etti.

O anları cep telefonuyla kayda alan vatandaş, "Tuş takımını kullanırken elektriğe maruz kaldım. Çarpıldığımdan dolayı tuşları kullandığım sağ elimin orta parmağını hissetmiyorum. Arabamda kontrol kalemi vardı. Elektriği görüyorsunuz, ışık yanıp sönüyor. Aynı bölgede bulunan başka bir ATM'de herhangi bir elektrik bulunmamaktadır. Tuş takımıyla ilgili sıkıntı var. Ben çarpıldım başkası çarpılmasın diye çağrı merkezini arayarak bildirdim. Kapatacaklarını söylediler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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