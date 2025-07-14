Kars'ta Yılın Hasat Mevsimi Başladı
Kars'ta arpa hasadı sezonu başladı. İlk hasat, Digor ilçesi Yeniköy köyünde yapıldı. Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, çiftçilere destek vererek bereketli bir hasat dileğinde bulundu.
Kars'ta yılın hasat mevsimi başladı. ilk arpa hasadı ise Digor ilçesine bağlı Yeniköy köyünde gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, çiftçileri ilk hasat gününde yalnız bırakmadı. Aydın geldiği Yeniköy'de çiftçilerle sohbet etti. Bereketli hasat temennisinde bulundu.
Öte yandan yapılan duaların ardından biçerdöverlerin tarlaya girmesiyle birlikte sezonun bereketi toprakla buluştu. Kent genelinde arpa hasadının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel