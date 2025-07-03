Kars'ta Yaz Kursları İçin Toplantı Düzenlendi

Kars'ta Yaz Kursları İçin Toplantı Düzenlendi
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Kars'ta Vali Ziya Polat başkanlığında yapılan toplantıda, öğrencilerin yaz tatili döneminde verimli zaman geçirmeleri için yaz kurslarının planlaması yapıldı. Spor, müzik, resim gibi alanlarda eğitim verilmesi ve gezi programları düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Kars'ta Vali Ziya Polat'ın başkanlığında, kentte yaz tatili döneminde öğrenciler için açılacak olan "Yaz Kursları Planlama ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda; okulların tatile girmesinin ardından öğrencilerin yaz tatili döneminde zamanlarını verimli bir şekilde geçirmelerine yönelik bir takım kararlar alındı.

Öğrencilerin yaz tatili süreçlerinde farklı olarak birçok farklı konuda eğitim alarak sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunacak, hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini sağlayacak; spor, müzik, resim, Kur'an Kursları açılması, gezi programları düzenlenmesi ile tüm çocukların kurslara katılım sağlamaları için etkin çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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