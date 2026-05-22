Kars'ta sebze üretimine destek: Binlerce fide üreticiyle buluştu

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2026 yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında yürütülen "Sebze Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" çerçevesinde üreticilere sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Kars genelinde yapılan dağıtımlarla birlikte üreticilerin sebze üretimine teşvik edilmesi, atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve bölgedeki sebze üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında çiftçilere domates, biber, salatalık, lahana ve benzeri birçok sebze çeşidine ait fideler ulaştırıldı.

Kent ve ilçe merkezlerinde gerçekleştirilen dağıtım programlarına üreticiler yoğun ilgi gösterirken, teknik personeller tarafından fide dikimi, bakım süreçleri, sulama yöntemleri ve verim artırıcı uygulamalar hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer, TAKE Projesi'nin özellikle iklim şartları nedeniyle sebze üretim sezonunun kısa sürdüğü Kars'ta üreticilere önemli katkılar sunduğunu belirterek, proje sayesinde hem aile ekonomisine hem de kent tarımına destek sağlandığını ifade etti.

Projeyle birlikte Kars'ta sebze üretim alanlarının artırılması, yerel üretimin güçlendirilmesi ve vatandaşların taze sebzeye daha kolay ulaşabilmesi amaçlanıyor. Üreticiler ise sağlanan fide desteğinin maliyetlerin azaltılması açısından önemli olduğunu dile getirerek projeden memnuniyet duyduklarını kaydettiler.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarımsal üretimi artırmaya yönelik destekleme çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğine dikkat çekti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı