Haberler

Kars'ta sebze üretimine destek: Binlerce fide üreticiyle buluştu

Kars'ta sebze üretimine destek: Binlerce fide üreticiyle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü, TAKE Projesi kapsamında üreticilere domates, biber, salatalık gibi sebze fideleri dağıttı. Projeyle atıl arazilerin üretime kazandırılması ve sebze üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2026 yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında yürütülen "Sebze Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" çerçevesinde üreticilere sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Kars genelinde yapılan dağıtımlarla birlikte üreticilerin sebze üretimine teşvik edilmesi, atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve bölgedeki sebze üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında çiftçilere domates, biber, salatalık, lahana ve benzeri birçok sebze çeşidine ait fideler ulaştırıldı.

Kent ve ilçe merkezlerinde gerçekleştirilen dağıtım programlarına üreticiler yoğun ilgi gösterirken, teknik personeller tarafından fide dikimi, bakım süreçleri, sulama yöntemleri ve verim artırıcı uygulamalar hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer, TAKE Projesi'nin özellikle iklim şartları nedeniyle sebze üretim sezonunun kısa sürdüğü Kars'ta üreticilere önemli katkılar sunduğunu belirterek, proje sayesinde hem aile ekonomisine hem de kent tarımına destek sağlandığını ifade etti.

Projeyle birlikte Kars'ta sebze üretim alanlarının artırılması, yerel üretimin güçlendirilmesi ve vatandaşların taze sebzeye daha kolay ulaşabilmesi amaçlanıyor. Üreticiler ise sağlanan fide desteğinin maliyetlerin azaltılması açısından önemli olduğunu dile getirerek projeden memnuniyet duyduklarını kaydettiler.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarımsal üretimi artırmaya yönelik destekleme çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğine dikkat çekti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı

Butlan kararı sonrası Bakan Şimşek'ten "Dayanıklıyız" mesajı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu 'mutlak butlan' gündemiyle toplandı

CHP'den bir kritik adım daha! YSK olağanüstü toplandı

Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı

Ankara'da hareketli saatler! Özel'den dikkat çeken bir hamle daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babacan'dan 'mutlak butlan' yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez

CHP'yi sert eleştiren Babacan'dan karar sonrası sürpriz yorum
Ersun Yanal Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği o ülke

Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın karar sonrası Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Özel'e soğuk duş! Karar sonrası soluğu Kılıçdaroğlu'nun yanında aldı
Beşiktaş'ta eğlence mekanında tartıştığı işletmeciyi vurdu; şüpheli yakalandı

Ünlü işletmeci kendi mekanında vuruldu
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek

Bayramda yola çıkacaklar dikkat! "Gizli" yolcular da otobüste olacak
Bilgi Üniversitesi kapatıldı! Binlerce öğrenci Mimar Sinan'da eğitime devam edecek

Bilgi Üniversitesi kapatıldı! Binlerce öğrenci şimdi ne yapacak?
CHP Genel Merkezi'nde tarihe geçen fotoğraf

CHP Genel Merkezi'nde tarihi kare